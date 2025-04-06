Antalya'da 25'i Çocuk 80 Göçmen Kurtarıldı

Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 lastik bot içerisinde 25'i çocuk olmak üzere 80 göçmen kurtarıldı.

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Antalya'da 25'i Çocuk 80 Göçmen Kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde toplam 12 si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan 1 düzensiz göçmen botu durduruldu. Yarısına kadar su almış vaziyetteki botta bulunan 13 ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, bölgede yapılan aramada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tekne içerisinde bulunan A.K. isimli organizatör Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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