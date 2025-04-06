Antalya'da 25'i Çocuk 80 Göçmen Kurtarıldı
Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 lastik bot içerisinde 25'i çocuk olmak üzere 80 göçmen kurtarıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde toplam 12 si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan 1 düzensiz göçmen botu durduruldu. Yarısına kadar su almış vaziyetteki botta bulunan 13 ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, bölgede yapılan aramada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Tekne içerisinde bulunan A.K. isimli organizatör Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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