İsrail, 2 Filistinliye Müebbet ve 60'ar Yıl Hapis Cezası Verdi

İsrail mahkemesi, geçen yıl başkent Tel Aviv'de "araçla ezme eylemi" düzenledikleri iddiasıyla 2 Filistinlinin müebbet ve 60'ar yıl hapsine karar verdi.

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İsrail, 2 Filistinliye Müebbet ve 60'ar Yıl Hapis Cezası Verdi

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Lid (Lod) kentindeki Merkezi Mahkeme'nin, El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim kasabasından Filistinli Ahmed Muhammed Ali Ziyadat (25) ile Mahmud Ali Salim Ziyadat'ın (44) yargılandığı davaya ilişkin kararını verdiğini açıkladı.

Mahkeme, Ocak 2024'te Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde "araçla ezme eylemi" düzenlemekle suçlanan 2 Filistinlinin müebbet ve 60'ar yıl hapsine hükmetti. Sanıklara ayrıca, saldırıda yaralanan İsraillilere tazminat ödemeleri için 2 milyon şekel para cezası verildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinin açıklamasında, İsrail güçlerinin, 17 Nisan 2024'te henüz yargılama sürerken söz konusu 2 Filistinlinin evlerini önce patlayıcılarla ardından buldozerlerle tamamen yıktığı, ailelerini evsiz bıraktığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ocak 2024'te Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ardından, saldırıyı düzenlemekle suçlanan Ahmed Muhammed Ali Ziyadat ve Mahmud Ali Salim Ziyadat adlı 2 Filistinli evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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