Güney Kore'den Kuzey Kore Askerlerine Uyarı Ateşi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınırı geçen 10 Kuzey Koreli askere uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ordumuz, yerel saatle 17.00 civarında 10 Kuzey Kore askerinin silahsızlandırılmış bölgenin doğu kesimindeki askeri sınır hattını geçmesinin ardından uyarı anonsu ve uyarı atışları yaptı. Ordumuz, Kuzey Kore ordusunun faaliyetlerini yakından izliyor ve operasyonel prosedürlere göre gerekli önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore askerlerinin daha sonra ülkelerine geri döndüğü aktarıldı.

Güney Kore ordusundan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin askeri tatbikatlar düzenlediği sırada bin 500 civarında Kuzey Koreli askerinin dikenli tel döşeme ve askerden arındırılmış bölgede arazi çalışmaları yürüttüğünü belirtmişti.

Güney Kore ve Kuzey Kore, 1950-53 savaşlarının barış antlaşmasıyla değil, ateşkesle sona ermesinin ardından teknik olarak hala savaş halinde.

Kaynak: İHA