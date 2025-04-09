Erken Seçime Giden Güney Kore'de, Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde favori olarak gösterilen Lee, başkanlık yarışına girebilmek için parti liderliği görevinden resmen ayrıldı.

Lee yaptığı açıklamada, parti liderliğini yürüttüğü üç yıllık dönemden bazı anlamı sonuçlar elde ettiğini belirterek, bir pişmanlık ya da kaygı hissetmediğini ifade etti. Lee, açıklamasında “Yakında yeni bir sayda açacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti’nin (DP) bu hafta içerisinde Lee'yi başkanlık seçimleri için aday olarak duyurması planlanıyor.

ÜLKE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Devlet başkanlığı görevine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında seçim tarihi 3 Haziran olarak ilan edilmişti.

Mevcut seçim takvimi kapsamında, adayların 11 Mayıs’a dek başvurularını tamamlaması gerekirken, seçim kampanyalarının başlayacağı tarih ise 12 Mayıs olarak belirlendi.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'daki başkanlık seçiminin ardından göreve başlayacak.

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk-yeol yüzde 48,5 ve Lee yüzde 47,8 oy almıştı.

Lee'nin parti lideri olarak girdiği Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise Demokratik Parti yüzde 51,5'lik oy olarak ilk sırada çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclis oylamasıyla bu karar kaldırılırken, Bakanlar Kurulu’nun da onayıyla Yeol geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis’in 14 Aralık 2024 tarihinde yaptığı oylamada Yeol’un azli istenirken, Anayasa Mahkemesi’nden çıkan nihai karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi 4 Nisan’da verdiği nihai kararda Ulusal Meclis’in azil talebini kabul etmiş ve sıkıyönetim ilan eden Yeol’un görevden alınmasına ona vermişti.

Kaynak: AA