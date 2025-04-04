Sıkıyönetim İlan Etmişti: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon İçin Karar Çıktı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün 3 Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetimin anayasaya aykırı olduğuna hükmederek, görevden alınmasına karar verdi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, mahkeme, Yoon’un ilan ettiği sıkıyönetimin, anayasada tanımlanan "ulusal kriz" koşullarını taşımadığına dikkat çekti. Ayrıca Yoon’un, meclisin kararını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker göndermesinin yasaları ihlal ettiği belirtildi.

Bu karar ile birlikte Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis’in daha önce sunduğu azil önergesini kabul etmiş oldu. Yoon’un görevden alınmasının ardından Güney Kore, 60 gün içinde yeni bir devlet başkanı seçmek üzere sandık başına gidecek.

BAŞBAKAN HAN'DAN 'İSTİKRAR' MESAJI

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün yerine Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararının ardından açıklama yaptı, 'istikrar' mesajı verdi.

Azil kararı sonrası televizyondan halka hitap eden Başbakan Han, "Vekil Devlet Başkanı olarak, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerde herhangi bir boşluk yaşanmamasını, ülkenin sağlam ve sarsılmaz bir güvenlik halini sürdürmesini sağlayacağım." dedi.

SIKIYÖNETİM KARARI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı açıklamada, muhalefeti “devlet karşıtı faaliyetlerde” bulunmakla suçlamış ve sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu karar, mecliste yapılan oylamayla reddedilmiş ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri çekilmişti.

Meclis, 14 Aralık’ta Yoon’un görevden alınması yönünde azil önergesini kabul etmiş, Yoon ise Anayasa Mahkemesi kararı beklenene kadar görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında Yoon, 15 Ocak’ta gözaltına alınarak ülke tarihinde bu şekilde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olmuştu. 19 Ocak’ta “ayaklanmaya liderlik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklanan Yoon hakkında savcılık 26 Ocak’ta iddianame hazırladı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon’un tutukluluğunu kaldırarak, yargılanmasının tutuksuz devam etmesine karar verdi. Yoon, 8 Mart’ta serbest bırakıldı.

AZİL SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Güney Kore’de devlet başkanının görevden alınabilmesi için azil önergesinin, meclis üyelerinin üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Meclis onayından sonra önerge, Anayasa Mahkemesi’ne sunuluyor. 9 yargıçtan en az 6’sının kabul etmesi durumunda görevden alma işlemi gerçekleşiyor. Yoon’un davası sırasında mahkemede 8 yargıç görev yapıyordu.

Yoon, 2017’de görevden alınan Park Geun-hye’den sonra Güney Kore’de Anayasa Mahkemesi kararıyla görevinden uzaklaştırılan ikinci devlet başkanı oldu.

Kaynak: AA