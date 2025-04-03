İsrail'den Gazze'de Korkunç Katliam! Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

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İsrail'den Gazze'de Korkunç Katliam! Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

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