İsrail'den Gazze'de Korkunç Katliam! Sivillerin Sığındığı Okulu Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: