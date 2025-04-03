ABD'de Hortum Felaketi: Can Kaybı Yükseldi

ABD’nin orta ve güney eyaletlerini etkisi altına alan hortum felaketinde ölü sayısı 4’e yükseldi. Tennessee’de acil durum ilan edilirken, 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

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ABD'de Hortum Felaketi: Can Kaybı Yükseldi

ABD’nin orta ve güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli hortumlar ve fırtınalar, ciddi yıkımlara yol açtı. Resmi açıklamalara göre, meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Yetkililer, yaşamını yitirenlerden birinin Missouri, üçünün ise Tennessee eyaletlerinde olduğunu duyurdu. Hortumdan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Tennessee'de, yaşanan yıkım sonrası acil durum ilan edildi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ 280 BİNİ AŞKIN HANEYİ ETKİLEDİ
Şiddetli hava olayları sadece can kaybına neden olmadı, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşandı. Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri eyaletlerinde toplamda 19 hortumun oluştuğu belirlendi. Fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, araçlar ve tren vagonları savruldu, birçok ev ağır hasar gördü.
Kentucky'de bir kilisenin tamamen yıkıldığı bildirilirken, Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas’ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Kaynak: İHA

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