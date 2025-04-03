Hollanda'nın Başkentinde Patlama

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Dam Meydanı’nda bir araçta yaşanan patlamanın ardından araç alevler içinde kaldı. Amsterdam polisi, araç sürücüsünün yangını bilinçli olarak çıkardığından şüphelenildiğini, olasılıkla eylemin bilerek gerçekleştirildiği belirtildi.

Polisin açıklamasına göre, kamera görüntüleri yangının yaşanan patlama sebebiyle çıktığına işaret ettiği belirtilirken, patlamanın kalabalık bir meydanda çok sayıda kişinin bulundu esnada yaşandığı ifade edildi.

Görüntülerde, üzerindeki kıyafetlerin alev aldığı bir kişinin patlamanın yaşandığı aracın yakınlarda durduğu görülüyor. Yangında yaralanan şahsın, aracın alevlerinin söndürülmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis, meydanın büyük bir kısmını yayalara ve trafiğe kapatırken, patlayıcı uzmanları araçta inceleme başlattı.

Kaynak: DHA