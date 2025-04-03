Bakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Öte yandan Bakan Fidan’ın ikili temasları da devam ediyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Kaynak: İHA