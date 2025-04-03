Bakan Fidan, Ukraynalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için gittiği Belçika’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Öte yandan Bakan Fidan’ın ikili temasları da devam ediyor. Bakan Fidan, bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Kaynak: İHA