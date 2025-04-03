NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı

Nato üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, acil güvenlik konuları ve haziran ayında Hollanda'da yapılacak Liderler Zirvesi'nin planlanması için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, acil güvenlik konuları ve haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak olan Liderler Zirvesi'nin planlanması için bir araya geldi.

Toplantı, dışişleri bakanlarının katıldığı çalışma yemeği ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklar Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de katılımıyla gerçekleştirilen NATO Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Oturumu ile başladı.

Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, şunları söyledi: "Bugün, Hint-Pasifik bölgesindeki dört ortağımız Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı masamızda ağırlıyoruz. NATO'nun böyle iyi dostlara ve güçlü ortaklara sahip olması çok önemli. Çünkü Avro-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği, artık her zamankinden daha fazla birbiriyle bağlantılı. Ukrayna'daki savaş bunu açık bir şekilde gösterdi. Çin ve Kuzey Kore'nin İran ile birlikte Rus savaş makinesine destek verdiğini görüyoruz. Küresel rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, Hint Pasifik ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu toplantı, savunma sanayi iş birliği dahil nasıl daha yakın çalışabileceğimizi değerlendirmek için büyük bir fırsat"

Kaynak: İHA

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