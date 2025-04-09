Küresel Otomotiv Sektörüne Büyük Darbe: 50 Günlük Stok Kaldı, Fiyatlar Uçacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen mallar için en az yüzde 10'luk bir gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Çin’den ithal edilen ürünlere ise yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi getirildiği resmen açıklandı. ABD'de üretimi yeniden canlandırmayı ve istihdamı korumayı hedefleyen Trump'ın bu kararı dünyadaki tüm dengeleri değiştirecek. Pek çok firma bu karar nedeniyle iflasın eşiğine gelebilir.

Avrupa ve Asya merkezli büyük otomotiv şirketleri, ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergilerinin ardından üretim ve yatırım kararlarını yeniden değerlendiriyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Stellantis, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde geçici olarak üretimi durdurdu ve 900 işçiyi işten çıkardı. Land Rover, Amerika'ya ihracatını bir ay boyunca askıya alırken, Audi, ABD'ye araç teslimatlarını tarifeler nedeniyle geçici olarak durdurdu.

ABD'de sıfır araç stoklarının 50 günü kaldığı belirtiliyor ve gümrük tarifelerinin artmasıyla fiyatların yüzde 10 oranında yükselmesi bekleniyor. Bu durum, araç satış noktalarındaki yoğunluğu artırırken, markaların ziyaretçi trafiği yüzde 30 oranında arttı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi