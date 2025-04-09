Dominik'te Popüler Gece Kulübünde Facia: 100'e Yakın Kişi Öldü, 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da bulunan ünlü eğlence mekanı “Jet Set”in çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükseldi. Olay anında içeride yaklaşık 300 kişinin bulunduğu mekanda çökme nedeniyle büyük bir panik yaşanırken, yaklaşık 160 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Acil Durum Operasyon Merkezi Direktörü Juan Manuel Mendez, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve yardım çığlıklarının hâlâ duyulduğunu belirtti.

AMERİKALI BEYZBOL OYUNCUSU DA ÖLDÜ

Çökme sırasında sahnede performans sergileyen sanatçı Rubby Perez ve orkestrası da olay yerindeydi. Ölenler arasında Amerikan Beyzbol Ligi'nin eski oyuncusu Octavio Dotel’in de bulunduğu açıklandı. Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında büyük bir çökme meydana geldiği görüldü.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Luis Abinader, olay sonrası üç günlük ulusal yas ilan ettiğini duyurarak, trajediden dolayı derin üzüntü duyduğunu ve tüm kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini ifade etti. “Jet Set”, ülkede pazartesi geceleri düzenlediği etkinliklerle tanınan en popüler eğlence mekanlarından biri olarak biliniyordu. Çökme nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA