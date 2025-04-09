Trump'tan Ticaret Savaşında Yeni Hamle! Çin'in Vergilerini Yine Yükseltti, Diğer Ülkeler İçin Geri Adım Attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları, karşılıklı misillemelerle tam gaz devam ediyor. Çin'in ABD'ye uyguladığı yüzde 84'lük gümrük vergisi artışının ardından Trump'tan yeni bir hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranının derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

DİĞER ÜLKELER İÇİN GERİ ADIM

Trump ayrıca kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu açıkladı.

'UMUYORUM Kİ YAKINDA BİR GÜN...'

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Umuyorum ki Çin, yakında bir gün, ABD’yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu anlayacaktır. Ticaret, ticaret engelleri, gümrük tarifeleri, para birimi manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularla ilgili çözüm arayışı doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle müzakere yapmak için 75’ten fazla ülke bizimle temasa geçmiş bulunuyor.

'DERHAL GEÇERLİ OLACAK'

Bu ülkelerin hiçbiri, ABD’ye karşı herhangi bir misillemede bulunmadığı için 90 günlük bir ara verilmesini ve bu süre boyunca önemli ölçüde düşürülmüş karşılıklı bir gümrük vergisi -yüzde 10- derhal geçerli olacak şekilde onayladım."

Kaynak: AA-İHA