Arazide Dolaşırken Zengin Oldu! Gözüne Çarpı Kazınca Servet Ortaya Çıktı, Tam 5 Milyon Lira...

Avustralya'da altın arayıcısı olan Tyler Mahoney, Batı Avustralya'nın Kalgoorlie bölgesindeki boş bir arazide 130 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL) değerinde bir külçe altın keşfetti. 20 onsluk altın külçesini bulan Mahoney, keşfini TikTok hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında "Şu an yerde 130.000 dolar var" diyen Mahoney, bulduğu külçeyi "Devasa, kırmızı toprakla kaplı ve yüksek saflıkta" olarak tanımladı.

Arazide Dolaşırken Zengin Oldu! Gözüne Çarpı Kazınca Servet Ortaya Çıktı, Tam 5 Milyon Lira...

Tyler Mahoney, bu keşfiyle dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz yıl da metal dedektörü kullanarak 35.000 dolar değerinde bir külçe altın bulmuştu. Ayrıca, başka bir keşifinde ise 10.000 dolar değerinde bir başka altın külçesi bulmuştu.

Arazide Dolaşırken Zengin Oldu! Gözüne Çarpı Kazınca Servet Ortaya Çıktı, Tam 5 Milyon Lira... - Resim : 1

İNKA KÜLÇESİ BULMUŞTU

Mahoney, hayatında nadiren karşılaşılacak bir keşfe de imza atmıştı. Geçen yıl bulduğu 22 gram ağırlığındaki İnka külçesi, mükemmel durumdaki piramit şeklindeki kristaliyle dikkat çekmişti. Yüzde 92 saflığa sahip olan bu altın, onun en özel keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Arazide Dolaşırken Zengin Oldu! Gözüne Çarpı Kazınca Servet Ortaya Çıktı, Tam 5 Milyon Lira... - Resim : 2

DÜNYANIN EN NADİR ALTININI BULDUĞUNU AÇIKLADI

Tyler Mahoney, TikTok takipçilerine seslenerek, "Dünyanın en nadir altın külçelerinden birini tutuyorum" diyerek bulduğu altını gösterdi. Mahoney, "Bir daha asla böyle bir şeye sahip olmayacağım ve ben bir çıkarcıyım. Bunu geçimimi sağlamak için yapıyorum. Bu çılgınlık. Bunu ilk kez gördüğümde ağzım açık kaldı. Buna İnka külçesi deniyor" ifadelerini kullandı.

Arazide Dolaşırken Zengin Oldu! Gözüne Çarpı Kazınca Servet Ortaya Çıktı, Tam 5 Milyon Lira... - Resim : 3

ALTIN, AVUSTRALYA'NIN HER EYALETİNDE BULUNUYOR

Mahoney, Avustralya'nın her eyaletinde altın bulunduğunu belirterek, Batı Avustralya, Victoria ve Queensland'in en büyük üreticiler olduğunu aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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