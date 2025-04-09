Türkiye İş Bankası'ndan Flaş Açıklama! Resmen Harekete Geçildi, BDDK'ya Bildirildi

İş Bankası'nın açıklamasında, Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyet ile yaşıt köklü bir kurum olduğu hatırlatılarak, bu kurumun fütursuzca hedef alınmasına sessiz kalınmayacağı vurgulandı. Açıklamada, asılsız yayınlar ve bilinçli manipülasyonlarla bankanın itibarına zarar verilmeye çalışıldığı belirtildi.

“YAPAY KRİZ ÇABASI KABUL EDİLEMEZ”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Aran, son dönemde bankaya yönelik olumsuz söylemlerin kasıtlı olarak gündeme taşındığını belirtti. Bu iddiaların Bankacılık Kanunu çerçevesinde suç teşkil ettiğine dikkat çeken Aran, "Gerçeğe aykırı iddialar üzerinden yapay bir kriz yaratmak uğruna İş Bankası’nın hedef haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

SUÇ DUYURULARI SÜRECEK

Aran, İş Bankası’nın belirli kişi ya da gruplara finansal destek sağladığı, kültür-sanat etkinlikleri ve reklam faaliyetleri üzerinden farklı odaklara kaynak aktardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bankanın itibarını zedelemeye yönelik bu tür iddialara karşı derhal suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sürece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) da bilgilendirilerek dahil edildiğini ifade etti.

"MARKA DEĞERİMİZE YÖNELİK SALDIRILARA İZİN VERMEYİZ"

Açıklamada, Türkiye’nin en büyük özel bankası ve marka değeri en yüksek bankası olan Türkiye İş Bankası'nın, ikinci yüzyılına emin adımlarla ilerlediği vurgulandı. Hakan Aran, "Faaliyetlerini etik ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdüren İş Bankası'nın titizlikle korunması gereken bir değer olduğunu hatırlatmak isteriz. Hiç kimse asılsız iddia ve değerlendirmelerle suni gündemler yaratmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi