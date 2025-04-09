Mahfi Eğilmez Dünya Borsalarını Değerlendirdi: Borsa İstanbul Neden Farklı Seyretti?

Trump yönetimi, Çin’den ithal edilen ürünlere önce yüzde 20, ardından ek yüzde 34 ve son olarak yüzde 50 ilave gümrük vergisi koyarak toplam oranı yüzde 104’e çıkardı. Çin ise misilleme olarak ABD’den ithal edeceği ürünlere yüzde 34 vergi uygulayacağını açıkladı. Eğilmez’e göre bu gerilim, ithalata kotalar ve yasaklamaların gündeme gelmesiyle daha da derinleşebilir.