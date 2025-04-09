Mahfi Eğilmez Dünya Borsalarını Değerlendirdi: Borsa İstanbul Neden Farklı Seyretti?
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı son yazısında dünya genelindeki borsa hareketlerini ve ABD’nin açıkladığı yeni gümrük vergilerinin piyasalara etkisini analiz etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, “Borsalar Yanıyor” başlıklı yazısında, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan 2025’te duyurduğu ek gümrük vergilerinin küresel piyasalar üzerindeki etkisini incelerken, Borsa İstanbul’un bu süreçteki farklı seyrine de dikkat çekti.
ABD-ÇİN ARASINDAKİ VERGİ GERİLİMİ TIRMANIYOR
Eğilmez’in analizine göre, yakın geçmişte ticaret savaşları döviz kuru politikaları üzerinden yürütülürken, ABD bu kez gümrük vergileriyle yeni bir döneme geçti. Çin’in kur rejimindeki müdahaleleriyle ihracatta avantaj sağladığını ifade eden Eğilmez, ABD’nin bu duruma karşılık olarak yüksek oranlı gümrük vergileri uygulamaya başladığını vurguladı.
Trump yönetimi, Çin’den ithal edilen ürünlere önce yüzde 20, ardından ek yüzde 34 ve son olarak yüzde 50 ilave gümrük vergisi koyarak toplam oranı yüzde 104’e çıkardı. Çin ise misilleme olarak ABD’den ithal edeceği ürünlere yüzde 34 vergi uygulayacağını açıkladı. Eğilmez’e göre bu gerilim, ithalata kotalar ve yasaklamaların gündeme gelmesiyle daha da derinleşebilir.
KÜRESEL BORSALAR DÜŞÜŞTE, BİST 100 DİRENÇLİ
ABD'nin kararlarının ardından dünya genelindeki borsalarda sert değer kayıpları yaşandığını belirten Eğilmez, bu süreci tabloyla destekleyerek gözler önüne serdi. Ancak Türkiye'de Borsa İstanbul'un bu sert dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenmediğini ifade etti.
Eğilmez’e göre, BIST 100 Endeksi, ABD’nin gümrük vergisi kararlarının ardından kayda değer bir düşüş yaşamadı. Asıl değer kaybı ise iç gelişmelere, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin kararın ardından yaşandı. Endeks, bu gelişmeden önce 10.862 puan seviyesindeyken, iç siyasi belirsizlik nedeniyle yüzde 13,1 oranında geriledi.
“SORUNU DIŞARIDA DEĞİL, İÇERİDE ARAMALIYIZ”
Yazısının sonunda Türkiye’ye özgü ekonomik hareketlilik üzerine de mesaj veren Eğilmez, dış etkenlerden ziyade iç dinamiklerin piyasa üzerindeki etkisine dikkat çekti. Eğilmez, “Hatayı önce kendinde ararsan yol alırsın, hatayı hep başkalarında ararsan ileri gidemezsin” ifadesiyle, iç politikaların piyasalar üzerindeki etkisinin altını çizdi.