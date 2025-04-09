Çin'in Misillemesi Sonrası ABD Başkanı Trump'tan Şirketlere Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesinden en çok etkilenen ülke Çin olurken, ABD’nin adımına karşı hamle geldi. Çin, ABD’ye gümrük vergisini 10 Nisan’dan itibaren yüzde 84’e çıkarılacağını duyurdu.

Bu hamle sonrası ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, şirketleri ülkesine davet ederek, "Şirketlerinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman" dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Trump, "Şirketinizi Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Sıfır vergi ve hemen hemen anında elektrik/enerji bağlantıları ve onayları. Çevresel gecikme yok. Beklemeyin, hemen yapın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump 2 Nisan’da tüm dünyayı sarsan açıklamalara imza atmış ve Çin’e yüzde 34 oranında ek tarife uygulanacağını belirtmişti. Çin ise aynı oranla karşılık verirken, ABD’den jet bir hamle daha gelmişti. Çin’e yüzde 50 oranında bir ek vergi daha uygulanacağı belirtildi. Böylelikle Çin’e uygulanan verginin oranı yüzde 104’e çıktı.

Çin ise bu hamleye misilleme olarak ABD’ye gümrük vergisini yüzde 84’e çıkardı.

Kaynak: İHA