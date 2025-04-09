Komşuda Hayat Durdu: Milyonlar Hayat Pahalılığına Grevle Cevap Verdi

Komşu ülke Yunanistan’daki işçi ve memurların "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle başlattıkları 24 saatlik grev hayatı durdurdu. İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.

Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı PAME işçi sendikası da greve destek verdi. Grev nedeniyle ülkede toplu ulaşım sekteye uğrarken, demiryolu ve denizyolu ulaşımı da tamamen durdu.

Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürürken, hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına yönelik taleplerini haykırdı.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

Kaynak: AA