Hindistan'da Yıldırım Faciası: 8 Ölü

Hindistan'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. İki ilçeye düşen yıldırım faciaya neden oldu.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü.

Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Hindistan bir yıldırım faciasına daha tanıklık etmişti. 2024'te Hindistan'ın 10 bölgesine çok sayıda yıldırım düşmüştü.

Yıldırım düşmesi sonucu Uttar Pradeş'te en az 43, Bihar'da ise 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Sağlık yetkilileri ayrıca, Bihar eyaletinde 40 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: DHA