Havada Korku Dolu Anlar: İstanbul-Bodrum Uçağına Yıldırım İsabet Etti, Yürekler Ağza Geldi

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan uçağında yürekler ağza geldi. Uçağa yıldırım isabet etti, bir faciadan dönüldü.

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Ege'de etkili olan şiddetli hava koşulları, hava yolculuğunda korkunç anlara sahne oldu. Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bodrum seferini gerçekleştiren uçak, fırtına nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayarak Dalaman Havalimanı’na yönlendirildi.

Sorunsuz bir inişin ardından, Bodrum’a dönebilmek için yeniden havalanan uçak, bu kez başka bir felakete davetiye çıkardı.

Havada Korku Dolu Anlar: İstanbul-Bodrum Uçağına Yıldırım İsabet Etti, Yürekler Ağza Geldi - Resim : 1

Panik dolu anların yaşandığı uçak, yıldırım çarpmasına rağmen güvenli bir şekilde Bodrum’a inmeyi başardı.

Teknik ekip, uçakta herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirlese de yolcular yaşadıkları gerilim dolu dakikaların etkisinden uzun süre çıkamadı.

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Kaynak: DHA

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