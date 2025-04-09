Çin'den Sonra Şimdi de AB... ABD'ye Rest Üstüne Rest!

ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesi ortalığı karıştırırken, Çin ile ABD arasında vergi savaşları başladı. ABD’nin vergi hamlesine bir karşılık da Avrupa Birliği’nden geldi.

AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euro’luk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti. Söz konusu düzenlemeyle ABD ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirileceği duyuruldu.

ABD son olarak Çin’e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkarmış Çin ise karşı hamle olarak yüzde 84 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi