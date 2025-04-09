Çin'den Sonra Şimdi de AB... ABD'ye Rest Üstüne Rest!

ABD'nin gümrük vergisi hamlesine bir misilleme de AB'den geldi. 15 Nisan'dan itibaren ABD ürünlerine ek vergiler getirileceği açıklandı.

Çin'den Sonra Şimdi de AB... ABD'ye Rest Üstüne Rest!

ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesi ortalığı karıştırırken, Çin ile ABD arasında vergi savaşları başladı. ABD’nin vergi hamlesine bir karşılık da Avrupa Birliği’nden geldi.

AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euro’luk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti. Söz konusu düzenlemeyle ABD ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirileceği duyuruldu.

ABD son olarak Çin’e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkarmış Çin ise karşı hamle olarak yüzde 84 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Avrupa Birliği ABD Çin
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
Çin'in Misillemesi Sonrası ABD Başkanı Trump'tan Şirketlere Çağrı Çin'in Misillemesi Sonrası Trump'tan Şirketlere Çağrı
Fransa'da Belediyeye Yolsuzluk Soruşturması, Başkan Gözaltında Fransa'da Belediyeye Yolsuzluk Soruşturması, Başkan Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu