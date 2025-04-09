Fransa'da Belediyeye Yolsuzluk Soruşturması, Başkan Gözaltında

Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Doucet, yolsuzluk suçlamasıyla açılan ön soruşturma sebebiyle, yerel saatle 08.00'de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doucet'nin mali polis tarafından emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

‘GÖZALTI, SÜRECİN NORMAL BİR AŞAMASI’

Belediye yetkililerinin Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Doucet’nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğu belirtilirken, Başkan Doucet’nin yargı makamlarıyla tam iş birliği içinde olduğu ifade edildi.

Lyon Belediyesi tarafından 2016 ile 2020 yılları arasında 24 kişinin usulsüz bir biçimde işe alındığı suçlamasının da başlatılan soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi.

‘USÜLSÜZ İŞE ALIM’ İDDİASI

İzin verilen limitin üzerinde işe alım yapılmasının uzun süredir Lyon Belediyesi’nde sürdüğü belirlenirken, soruştura kapsamında bu durumun kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiasının araştırıldığı belirtildi.

Doucet, Yeşiller Partisi’nde girdiği 2020 seçimlerden bu yana ülkenin üçüncü büyük şehri olan Lyon’da belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA