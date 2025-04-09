Türkiye’nin En Bereketli Topraklarında Hasat Başladı! Kilosu 500 Liradan Satılıyor
Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Hatay’da, afetzede çiftçiler üretimle yaşamlarını sürdürüyor. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik serasında 320 erik ağacı bulunan çiftçi Aladdin Aslan, mart ayında başladığı can eriği hasadını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Kış aylarında örtü altı üretimle yetiştirilen can eriği, kilogram başına 500 TL’ye tüccarlara satılıyor. Ürünler, başta İngiltere, Almanya ve Danimarka olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Rekoltenin soğuk hava nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirten Aladdin Aslan, tüm zorluklara rağmen üretimden memnun olduğunu ifade etti.
“ISITMA SİSTEMİYLE MAHSULÜ KORUDUK”
Seracılıkla ilgili deneyimlerini paylaşan çiftçi Aladdin Aslan, “Şu anda can eriği hasadına devam ediyoruz. Bu yıl soğuklar bizi zorladı ama ısıtma sistemi sayesinde mahsulü kurtardık. Seramızda 4 bin metrekarelik alanda, 320 ağaçla üretim yapıyoruz. Ürünler kilogramı 500 TL civarında ihracatçılar tarafından alınıyor ve yurt dışına gönderiliyor. Gençlerin büyükşehirlere gitmek yerine toprakla buluşmasını isterim. Eğer imkan olursa köyümüzde 50 sera daha kurulmasını isterim” dedi.
Aslan, bu sezon yaklaşık 1,5 ila 2 ton arasında verim beklediklerini de sözlerine ekledi.
“13 YILDIR ÜRETİYORUZ, KALİTEYİ KORUYORUZ”
Aile üretiminin sürdürülebilirliğine vurgu yapan Emel Aslan ise, “Hasat şükürler olsun iyi gidiyor. 13 yıldır can eriği üretiyoruz. Bu yıl beklentimiz çok yüksek değildi ama yine de sonuçtan memnunuz. Ürün kalitemiz çok iyi, herkese eriklerimizden tatmalarını öneririm. Elbette yorucu bir iş ama emek vermeden sonuç alınmıyor” ifadelerini kullandı.