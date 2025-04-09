Türkiye’nin En Bereketli Topraklarında Hasat Başladı! Kilosu 500 Liradan Satılıyor

“ISITMA SİSTEMİYLE MAHSULÜ KORUDUK”

Seracılıkla ilgili deneyimlerini paylaşan çiftçi Aladdin Aslan, “Şu anda can eriği hasadına devam ediyoruz. Bu yıl soğuklar bizi zorladı ama ısıtma sistemi sayesinde mahsulü kurtardık. Seramızda 4 bin metrekarelik alanda, 320 ağaçla üretim yapıyoruz. Ürünler kilogramı 500 TL civarında ihracatçılar tarafından alınıyor ve yurt dışına gönderiliyor. Gençlerin büyükşehirlere gitmek yerine toprakla buluşmasını isterim. Eğer imkan olursa köyümüzde 50 sera daha kurulmasını isterim” dedi.

Aslan, bu sezon yaklaşık 1,5 ila 2 ton arasında verim beklediklerini de sözlerine ekledi.