111 Yıllık Servet! Koç Holding'den Caroline Koç'un Tarihi Yatının Konaklama Bedeli Dudak Uçuklattı

Halas 71, 1914 yılında İngiltere'nin Glasgow şehrinde Fairfield Shipping Co. tarafından inşa edilerek 'Reşit Paşa' adıyla denize indirildi. Ancak, 1. Dünya Savaşı ve bazı stratejik sebepler nedeniyle İngiliz hükümeti gemiye el koyarak adını 'Waterwich' olarak değiştirdi ve Gelibolu'ya gönderdi. 1918'deki Montrö Sözleşmesi'nin ardından Türk sularına giren gemi, 4 yıl boyunca İngiliz birlikleriyle çalıştı. Kurtuluş Savaşı sonrası 6 Ekim 1923'te Şirket-i Hayriye'ye geçen gemiye 'Halas' adı verildi. Yıllarca İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru olarak hizmet veren gemi, Türkiye'nin tarihi deniz taşımacılığına önemli bir katkı sağladı.

LÜKS HAYAT: SİMAVİLİ YILLARI

1984 yılında Haldun ve Çiğdem Simavi çifti, Halas'ı satın alarak onu enkaz olmaktan kurtardılar. Halas, 15 kabinli lüks bir charter gemisine dönüştürüldü. 2008 yılında ise Çiğdem Simavi, gemiyi Mustafa ve Caroline Koç çiftine devretti. Koç çifti, yatı iki yıl süren bir yenileme sürecine sokarak onu bugünkü haline getirdi.

BÜYÜK BİR KAZA: MUSTAFA KOÇ'UN TRAJEDİSİ

13 Ocak 2010'da Mustafa Koç, Halas 71'le İstanbul Boğazı'nda büyük bir kaza geçirdi. Ortaköy açıklarında şamandıraya çarparak ciddi bir kaza geçiren Koç'un bacağı kırıldı ve 4 kaburga kemiği zarar gördü. Kazada boğulma tehlikesi atlatan Koç, büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

TARİHİ MISAFİRLER: HALAS 71'İN GÖSTERİŞLİ KONUKLARI

Halas 71, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen davetler ve güneyde lüks charter yatı olarak hizmet verdiği süre boyunca birçok ünlü ismi ağırladı. Prens Charles, Prenses Margaret, Prens ve Prenses Michael of Kent, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand, Amerika eski başkanları George H. W. Bush, Bill Clinton ve Hillary Clinton, Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel, Halas 71'in önemli misafirlerinden sadece birkaçıdır.

İŞLETME DEVREDİLDİ: MAÇAKIZI'NA EMANET

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Halas 71'in işletmesini 2020 yılında Maçakızı'na devretti. Bu devirle birlikte, lüks yatın işletme yönetimi Maçakızı'na geçti.

HALAS 71'DE BİR HAFTALIK KONAKLAMA BEDELİ

Halas 71'de bir hafta boyunca konaklamanın maliyeti 112 bin euro (yaklaşık 4 milyon 650 bin TL) olarak belirlenmiş durumda. Yat, 24 misafir ağırlama kapasitesine sahip ve lüks hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.