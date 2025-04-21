Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı

Sosyal güvenlik sisteminde son dönemde yaşanan gelişmeler, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan ancak yaşı bekleyen çalışanlar için önemli bir fırsat sundu. 2000 ile 2008 yılları arasında ilk sigortalılığı başlayan birçok kişi için 25 yıllık sigortalılık süresi 2025 yılı itibarıyla dolmaya başlıyor. Bu kişiler, SGK’dan alacakları yazıyla birlikte işverene başvurarak, iş yerinden kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alabilecek.