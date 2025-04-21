Emeklilikte Kıdem Tazminatı Fırsatı! SGK Girişi Bu Tarih Olanlar Yaşadı
Emeklilik hayali kuran milyonlarca sigortalı çalışan için yeni bir hak doğdu. SGK giriş tarihi 1999 ile 2015 yılları arasında olanlar için kıdem tazminatının yolu açıldı. Özellikle prim gününü doldurmuş ancak yaş şartını henüz karşılamamış kişiler için 4.500 ila 5.400 gün aralığında değişen primle kıdem tazminatı alma imkânı doğdu.
Sosyal güvenlik sisteminde son dönemde yaşanan gelişmeler, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan ancak yaşı bekleyen çalışanlar için önemli bir fırsat sundu. 2000 ile 2008 yılları arasında ilk sigortalılığı başlayan birçok kişi için 25 yıllık sigortalılık süresi 2025 yılı itibarıyla dolmaya başlıyor. Bu kişiler, SGK’dan alacakları yazıyla birlikte işverene başvurarak, iş yerinden kendi isteğiyle ayrılıp kıdem tazminatı alabilecek.
KIDEM TAZMİNATI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?
Kıdem tazminatı, çalışanların belirli koşulları sağlaması halinde işten ayrılırken hak kazandıkları önemli bir haktır. Bu haktan faydalanabilmek için aşağıdaki şartların karşılanması gerekiyor:
Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak
4A (SSK) kapsamında sigortalı olmak
İşveren tarafından haklı bir gerekçe olmadan işten çıkarılmak
Çalışanın sağlık, ahlak veya ekonomik gerekçelerle sözleşmesini feshetmesi
Erkek çalışanların askerlik nedeniyle işten ayrılması
Kadın çalışanların evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılması
Çalışanın vefatı
Emeklilik şartlarını tamamlaması ve SGK’dan alınacak yazı ile işverene bildirilmesi
YILA GÖRE GEREKLİ PRİM GÜNÜ SAYISI
Kıdem tazminatı hakkı kazanmak için gereken prim gün sayısı, sigorta başlangıç yılına göre farklılık gösteriyor. İşte yıllara göre gerekli prim günleri:
8 Eylül 1999 ve öncesi: 3.600 gün
1999 – 2008 arası: 4.500 gün
2009: 4.700 gün
2010: 4.800 gün
2011: 4.900 gün
2012: 5.000 gün
2013: 5.100 gün
2014: 5.200 gün
2015: 5.300 gün
2016 ve sonrası: 5.400 gün
SGK YAZISI DETAYINA DİKKAT!
Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların öncelikle SGK'dan resmi bir yazı alması gerekiyor. Bu yazı, işverene sunulduğunda işten çıkış nedeni “emeklilik” olarak gösteriliyor ve tazminat ödemesi yasal güvence altına giriyor. Askerlik ya da evlilik nedeniyle işten ayrılacak olanlar da aynı şekilde durumu belgeleyerek bu haktan yararlanabiliyor.