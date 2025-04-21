Koç Holding'de Büyük Düşüş! Kimse Bunu Beklemiyordu, Zirveyi Kaptırdı

EK TARİFELERİN ETKİSİ SERVETLERİ SARSINCA LİSTE DEĞİŞTİ

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri, Türkiye dahil birçok ülkenin borsasında dalgalanmalara neden oldu. Hem iç piyasada hem de uluslararası yatırımlarda yer alan Türk milyarderlerin servetleri bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Forbes'in paylaştığı son liste, bu çalkantıların iş dünyasındaki yansımalarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi