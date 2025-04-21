Koç Holding'de Büyük Düşüş! Kimse Bunu Beklemiyordu, Zirveyi Kaptırdı

Forbes Dergisi tarafından yayımlanan güncel milyarderler listesi, Türkiye'nin en zengin isimleri arasında dikkat çeken değişiklikler oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergileri, yalnızca küresel piyasaları değil, Türkiye’deki milyarderlerin sıralamasını da etkiledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Koç Holding'de Büyük Düşüş! Kimse Bunu Beklemiyordu, Zirveyi Kaptırdı - Resim: 1

EK TARİFELERİN ETKİSİ SERVETLERİ SARSINCA LİSTE DEĞİŞTİ

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri, Türkiye dahil birçok ülkenin borsasında dalgalanmalara neden oldu. Hem iç piyasada hem de uluslararası yatırımlarda yer alan Türk milyarderlerin servetleri bu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Forbes'in paylaştığı son liste, bu çalkantıların iş dünyasındaki yansımalarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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