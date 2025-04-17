Arda İçin Bomba İddia! Dev Kulübe mi Gidecek?

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun takas yoluyla Premier Lig ekibine gidebileceği öğrenildi.

Arda İçin Bomba İddia! Dev Kulübe mi Gidecek?

İspanya La Liga’da Real Madrid’de istediği süreleri bulamayan milli oyuncu Arda Güler için transfer iddiaları gündemden düşmezken, bir haber daha gündeme bomba gibi düştü.

Arda Güler’in takas ile Premier Lig kulübünün yolunu tutabileceği iddia edildi.

İspanya’da yayın yapan Fichajes’in haberine göre, 20 yaşındaki milli yıldız, Premier Lig ekibinin radarına girdi. Haberde Real Madrid ile Liverpool’un Arda Güler ve Alexis Mac Allister’i takas edebileceği öne sürüldü. Real Madrid'in ayrıca üstüne para verebileceği ve İngiliz devinin de bu teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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