UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Gece! Tüm Yarı Finalistler Belli Oldu

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçları nefes kesti. Inter, Bayern Münih’i elerken, Arsenal de Real Madrid’i saf dışı bıraktı.

İtalya temsilcisi Inter, 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda gol düellosu yaşandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip 52. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez'le beraberliği yakalarken 61. dakikada Benjamin Pavard'ın kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Bayern Münih, 76. dakikada Eric Dier ile skorda dengeyi sağladı: 2-2.

Bayern Münih’i turnuvanın dışında bırakan Inter, yardı finalde Barcelona’nın rakibi oldu.

REAL MADRID ARSENAL’E DİRENEMEDİ

Gecenin nefes kesen bir diğer karşılaşması da Real Madrid ile Arsenal arasında oynandı. İlk karşılaşma 3-0 biterken, Real Madrid tur için aradığı umudu bulamadı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Arsenal'de Bukayo Saka’nın kullandığı penaltıyı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

Maçın 65. dakikasında Saka, Londra ekibini öne geçiren golü attı fakat Real Madrid'in bu gole cevabı gecikmedi ve 67. dakikada Vinicius Junior, maça beraberliği getiren golü attı.

Arsenal, 90+3 dakikada Gabriel Martinelli'nin attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk karşılaşmayı da 3-0 gibi net bir skorla kazanan Arsenal, yarı finalde Fransa temsilcisi PSG’nin rakibi oldu.

Yarı finalde ilk maçlar 29/30 Nisan, ikinci maçlar ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: AA