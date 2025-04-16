Türkiye Kupası'nın Oynanacağı Şehir ve Tarih Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasına ev sahibi yapacak şehir ve stadyumla birlikte maçın oynanacağı tarih de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir'de, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

KİMLER FİNALE ÇIKACAK?

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinin oynanacağı tarihler de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

Bu kapsamda 22 Nisan Salı günü Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finalin ikinci eşleşmesinde ise Trabzonspor ile Göztepe 24 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Papara Stadyumu'nda oynanacak bu maçta ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

Kaynak: Haber Merkezi