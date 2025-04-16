Papara Göztepe'de 10 Ayrılık

Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe'de 10 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi. Kulübün açıklamasında başantrenör Ataman Güneyligil ve ekibiyle de sözleşme uzatıldığı açıklandı.

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Papara Göztepe'de 10 Ayrılık

20 yıllık aranın ardından, kuruluşunun 100’üncü yılında Vodafone Sultanlar Ligi’ne dönen Papara Göztepe’de Ataman Güneyligil ve ekibiyle sözleşme yenilenirken, 10 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon planlaması doğrultusunda başantrenör Ataman Güneyligil ile 2025-2026 sezonunda da yola devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kulüp tarihimizin 100. yılında şampiyon olup Sultanlar Ligi’ne yükselmemizi sağlayan oyuncularımız; 3 sezondur takımımızda bulunan Duygu Ertaş Güncü, 2 sezondur takımımızda bulunan Melis Demir, Semra Özer ve bu sene takımımıza dahil olan Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Helena Rousseaux, Berin Fırat, Miroslava Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan’a verdikleri emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

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