TFF’den Hayatını Kaybeden Boupendza İçin Başsağlığı Mesajı

TFF, Çin’de hayatını kaybeden, Süper Lig’de gol kralı unvanına sahip Aaron Bpupendza için başsağlığı mesajı paylaşımı yaptı.

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TFF’den Hayatını Kaybeden Boupendza İçin Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden, 28 yaşında hayatını kaybeden, Süper Lig’de Hatayspor formasıyla gol kralı da olan Aaron Boupendza için bağ sağlığı mesajı paylaşıldı.

'Aaron Salem Boupendza'yı kaybettik' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeleri yer aldı:

"Ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından Türk futbolseverlerin hafızalarında kendisine yer bulan Aaron Salem Boupendza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Formasını giydiği Atakaş Hatayspor ile 2020-2021 sezonu boyunca sahaya çıktığı 36 maçta 22 gol kaydeden Boupendza, Süper Lig'de 'Gol kralı' ünvanının sahibi olarak ülkemizde iz bırakmayı başarmıştı. Boupendza'nın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Atakaş Hatayspor camiası olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Süper Lig'in Gol Krallarından Aaron Boupendza Hayatını KaybettiSüper Lig'in Gol Krallarından Aaron Boupendza Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: İHA

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TFF Hatayspor
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