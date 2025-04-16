Süper Lig'in Gol Krallarından Aaron Boupendza Hayatını Kaybetti
Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Gabonlu forvetin, Zhejiang FC forması giydiği Çin'deki bir binanın 11'inci katından düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilirken, Çinli yetkililerin intihar ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi.
Boupendza'nın eski takımlarından Rapid'in teknik direktörü Marius Șumudica'nın da Boupendza'nın ölüm haberini doğruladığı belirtildi.
HATAYSPOR'LA GOL KRALI OLMUŞTU
Boupendza 2020'de Hatayspor'a imza atmış ve 2020-21'de Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atarak gol kralı olmuştu.
OCAK AYINDA TRANSFER OLMUŞTU
28 yaşındaki golcü futbolcu, 30 Ocak 2025 tarihinde yeni takımına imza atmıştı. Boupendza'nın sözleşmesi 31 Aralık 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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