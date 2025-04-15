Sivasspor Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

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Sivasspor Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu yapan Yiğidolar, 5'e 2 pas çalışması ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kaynak: İHA

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