Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu

Fenerbahçe Opet'de başantrenörlük görevine Miguel Mendez'in getirildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu

Fenerbahçe Opet, Kadın Basketbol Takımı'nda Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İspanyol başantrenör Miguel Mendez getirildi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. Miguel Mendez'e 'Ailemize hoş geldin!' diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” denildi.

Mendez, bugüne kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: AA

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