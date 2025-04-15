'Normal Doğum' Pankartı Tepki Çekmişti! Sivassporlu Rey Manaj Kadınlardan Özür Diledi

Süper Lig'de pazar günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi açılan Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal olan normal doğum" pankartına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Kadınların nasıl doğum yapacağına ilişkin 'akıl veren' bu pankart, hem siyaset arenasından hem de kamuoyundan büyük tepki aldı.

Tepkiler sonrası Sivasspor oyuncularından Rey Manaj, sosyal medya hesabından tepki çeken pankarta ilişkin bir paylaşımda bulundu. Manaj, şu ifadelerle kadınlardan özür diledi:

"Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız."

Kaynak: Haber Merkezi