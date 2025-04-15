Sinop'ta Renkli Turizm Sergisi

Turizm Haftası nedeniyle Sinop'ta açılan sergi büyük ilgi gördü. Sergide el sanatlarıyla yapılan ürünler sergilendi.

Sinop'ta Renkli Turizm Sergisi

Sinop'ta, Turizm Haftası kapsamında yöresel el sanatları ve Sinop fotoğrafları sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde açılan sergide, yöresel el sanatları sergilenerek, Sinop konulu fotoğraflar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sergi açılışının ardından Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen Turizm Haftası programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'un tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm şehri olduğunu söyledi. Yöneticiler olarak kendilerinin de bu alanda var olan altyapı eksikliklerinin giderilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Altyapı ve koordinasyon konusundaki standartlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu yönde Turizm Haftası tüm paydaşların bir araya gelebilmesi için önemli. Faydalı etkinlikler ve toplantılar olacaktır. Aynı zamanda turizm konusunda farkındalık, bilinç yaratmak için de bu hafta önemli. Sonunda ortak bir düşüncede, ortak bir akılda buluşulacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Tarihi Yolculukta Türk İzi! Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
14 Yaşındaki Gülden Okul Bahçesinde Öldürülmüştü: Acılı Abla Kan Donduran Detayları Anlattı 14 Yaşındaki Gülden Okul Bahçesinde Öldürülmüştü: Acılı Abla Kan Donduran Detayları Anlattı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu