Tarihi Yolculukta Türk İzi! Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'in çığır açan buluşu, tamamı kadınlardan oluşan uzay ekibiyle birlikte uzaya gönderildi. Dağdeviren, meme kanserini erken teşhis etmeyi amaçlayan giyilebilir ultrason cihazını, Atatürk fotoğrafıyla uzaya gönderdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Tarihi Yolculukta Türk İzi! Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı

Tarihte ilk kez tamamını kadınların oluşturduğu bir ekip Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard aracı ile uzaya çıktı. Uzaya çıkanlar arasında dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA rokat bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Tarihi yolculuğa damga vuran bir başka olay daha vardı. ABD'deki Massachusetts Institute of Technology'de doçent olan Canan Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını uzaya gönderdi.

Dağdeviren'in geliştirdiği bu cihaz elektronik sütyen şeklinde tasarlandı ve meme kanserini erken teşhis etmeyi amaçlıyor. Dağdeviren bu cihazı uzaya gönderirken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmadı.

Tarihi Yolculukta Türk İzi! Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Çığır Açan Buluşu Uzayda... 'Atatürk' Detayı - Resim : 1

Dağdeviren, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden "Tarihe not düşülsün" diyerek bir paylaşımda bulundu ve uzaya gönderdiği giyilebilir ultrason cihazının fotoğraflarını paylaştı. Dağdeviren'in paylaşımı şöyle:

"Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim—tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile."

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Uzay Katy Perry Mustafa Kemal Atatürk
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