14 Yaşındaki Gülden Okul Bahçesinde Öldürülmüştü: Acılı Abla Kan Donduran Detayları Anlattı

Edirne'de okul bahçesinde yaşıtı E.A. tarafından öldürülen Gülden Coni'nin acılı ablası canlı yayında kan donduran detayları anlattı. Abla Nurhan Alüzrek, “Bu katil zaten bunu planlamış. Bazı dedikodular duyuyoruz, uyuşturucu etkisinde ya da bir an ki o canilikle yaptı vesaire, cinnet geçirdi bu gibi sözler duyuyoruz ve katili savunan insanlar oluyor maalesef" diye konuştu.

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Edirne'de Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde Gülden Coni’nin aynı yaştaki E.A tarafından bıçaklanarak öldürülmesi kan dondururken, 14 taşındaki Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek yaşananları canlı yayında anlattı.

Edirne’de 5 Nisan’da Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen olayda, Gülden Coni’nin cansız bedenine ulaşıldı. 14 taşındaki Gülden’in bıçaklanma sonucu öldüğü tespit edilirken, yapılan incelemelerde cinayet şüphelisi olduğu belirlenen E.A. (15) tutuklandı.

Tv100 canlı yayınına konuk olan abla Nurhan Alüzrek, yaşananları anlatırken, “Bu katil zaten bunu planlamış. Bazı dedikodular duyuyoruz, uyuşturucu etkisinde ya da bir an ki o canilikle yaptı vesaire, cinnet geçirdi bu gibi sözler duyuyoruz ve katili savunan insanlar oluyor maalesef" diye konuştu.

Cinayetin kasıtlı olarak yapıldığı iddiasını savunan Alüzrek, olay günü cinayet zanlısının arkadaşlarına söylediklerini ise "Olay günün 2-3 gün önce gruptaki arkadaşlarına hangi cezaevine gireceğine kadar bilip, arkadaşlarından bana don, atlet alın getirin vesaire... Arkadaşlarının ona söylemi, paran var mı? oyun var mı bunun var mı? diye sorması. Tamamen kasıtlı bir şekilde saplantılı bir şekilde yapması..." ifadelerini kullandı.

14 Yaşındaki Gülden Okul Bahçesinde Öldürülmüştü: Acılı Abla Kan Donduran Detayları Anlattı - Resim : 1

'NASIL BİR İNSAN OLDUĞUNU FARK ETTİĞİNDE...'

Cinayet şüphelisinin kardeşinin sevgilisi olmadığını söyleyen Alüzrek, “Görüşüyorlar fakat kardeşim bunun nasıl bir insan olduğunu duyunca, anlayınca tamamen uzaklaşıyor. Nasıl bir insan olduğunu fark ettiğinde bana bahsetti” dedi.

1,5 sene içinde kardeşi ve cinayet şüphelisinin görüşmediğini söyleyen Alüzrek, söz konusu şahsın Gülden’i saplantı haline getirdiğini savundu ve şunları kaydetti:

“Sanki kendilerine bir kurban arıyorlar’ gibi geliyor bana. Çünkü kardeşimin onunla hiçbir bağlantısı yok. Kardeşimi okula çağırıyor ‘son kez konuşalım diyor.”

Kaynak: TV100

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