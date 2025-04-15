Danimarka Kraliyet Ailesi'nin Yakın Dostu, Dünyaca Ünlü Oyuncak Markasının Yöneticisi Hayatını Kaybetti

Danimarka Kraliyet ailesi ani bir ölüm haberiyle sarsıldı. 12 Nisan’da İsviçre’de kayak yaptığı sırada geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan dünyaca ünlü oyuncak markası Lego'nun ana şirketi Kirkbi'nin Başkan Yardımcısı 64 yaşındaki Michael Halbye iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

Halbye’nin ölümü yakınlarını yıkarken Danimarka Kraliçesi Mary’den bir açıklama geldi.

'ARKADAŞIMDI, ÇOK ÖZLENECEK'

Kraliçe, ölen dostunu şu sözlerle andı: Michael Halbye'nin ani ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Michael Halbye, nadir bulunan pozitif enerjiye, derin bilgiye ve toplumun dışındakiler için bir fark yaratmaya yönelik güçlü bağlılığa sahip bir adamdı. O aynı zamanda benim arkadaşımdı ve birçok kişi tarafından özlenecek. Dualarım ailesi ve yakın arkadaşlarıyla.

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUK'

Kirkbi Başkanı Thomas Kirk Kristiansen ise şu açıklamayı yaptı: Michael'ın ani vefat haberini aldığımızda büyük bir üzüntü duyduk. Dualarımız, hayatının her alanında etrafındakiler üzerinde büyük ve olumlu bir izlenim bırakan adamın beklenmedik kaybını yaşamak zorunda kalan Michael'ın ailesine ve sevdiklerine gidiyor. Michael'ı Başkan Yardımcısı olarak ama her şeyden önce bir insan olarak özleyeceğiz. Anısının onurlandırılmasını dileriz.

Kaynak: Haber Merkezi