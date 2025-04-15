İnsanlığa Karşı Suç İşleyenlerin Vatandaşlıktan Çıkarılması İçin Kanun Teklifi

Saadet Partili Necmettin Çalışkan, insanlığa karşı suç işleyenlerin Türk vatandaşlığından çıkarılması için Meclis'e soru önergesi verdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
İnsanlığa Karşı Suç İşleyenlerin Vatandaşlıktan Çıkarılması İçin Kanun Teklifi

Saadet Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan, insanlığa karşı suç işleyenlerin Türk vatandaşlığından çıkarılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Çalışkan’ın teklifinde Teklif ile Türk Ceza Kanunu ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik yapılarak; soykırım, sürgün, köleleştirme, sivillere yönelik sistematik saldırılar gibi insanlığa karşı suçlara iştirak eden kişilerin vatandaşlıklarının kaybettirilmesi öngörüldü.

Saadet Partili Çalışkan, konuya ilişkin açıklamasında, teklifin gerekçelerini şöyle açıkladı:

“İnsanlığa karşı suçlar, yalnızca bir devleti ya da milleti değil, tüm insanlığı hedef alan ağır suçlardır. Türkiye, bu suçların önlenmesi ve cezalandırılması yönündeki uluslararası yükümlülüklere taraf olmuştur. Ancak bazı bireylerin, yabancı ülkelerde bu suçlara iştirak ettiklerine dair bulgular ortaya çıktığında, etkin bir yaptırım uygulanamaması ciddi bir eksikliktir. Bu boşluğu gidermek hem hukuk hem de vicdanî sorumluluğumuzdur.”

TBMM’ye verilen kanun teklifine göre, yabancı ülkelerde insanlığa karşı suç işlediği tespit edilen ve bu nedenle hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılan Türk vatandaşları, eğer Türkiye dışında bulunuyorsa, kendilerine resmi ilan yoluyla yurda dön çağrısı yapılacak. Çağrıya rağmen üç ay içinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıkları Cumhurbaşkanı kararıyla kaybettirilebilecek.

Mevcut düzenlemede de söz konusu suça işleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasının Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olduğunu belirten Çalışkan, bu düzenlemenin zorlayıcı olmadığının altını çözdü.

Çalışkan söz konusu açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Bugün dünyada birçok bölgede yaşanan vahşetlerin arkasında bazı yabancı unsurların olduğu kadar, maalesef kendi vatandaşlarımızdan da bazı kişilerin yer aldığına dair iddialar bulunmaktadır. Bu kişilerin tespit edilmesi ve gereğinin yapılması sadece bir hukuk meselesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin insanlık onurunu koruma sorumluluğudur.”

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