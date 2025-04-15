Turistlerin Bahar Ayındaki Rotası Bodrum

Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum'a Bahama bayraklı gemi ile 266 yolcu ziyarete geldi.

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Turistlerin Bahar Ayındaki Rotası Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 266 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 160 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 266 yolcu ve 204 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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