Muğla'daki Kaçak İskele Yıkıldı

Muğla'da deniz kenarındaki kaçak iskele belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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Muğla'daki Kaçak İskele Yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir site tarafından deniz kenarına kaçak olarak yapılan iskele ekiplerce yıkıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitez Mahallesi'nde bir site tarafından deniz kenarına kaçak iskele yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Kaçak iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Siteye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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