Kırıkkale’de Kaçak Tütün Operasyonu: 595 Bin Makaron Ele Geçirildi
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte bandrollü yüzbinlerce makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale’de polis ekipleri, kaçak tütün ticaretine büyük bir darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla büyük miktarda sahte ürün ele geçirdi.
F.B.Ü. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda;
• 595 bin 400 adet mükerrer/sahte bandrollü boş makaron,
• 920 adet doldurulmuş makaron,
• 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: İHA