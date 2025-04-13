Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya il merkezinde iki ayrı adrese kaçakçılık gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesindeki çalışmaları kapsamında aramalar yapıldı.

17 bin 800 adet bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 5.3 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca, 5 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

H.Ö. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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