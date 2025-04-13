Bingöl’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Bingöl’de polis ekiplerinin silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Bingöl’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; silah kaçakçılığı ve ticareti suçları ile ilgili olarak düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 147 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldığı ve 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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