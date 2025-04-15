Diyarbakır'da Kar Temizliği

Diyarbakır’da kar yağışı sonrasında kapanan yollarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

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Diyarbakır'da Kar Temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesi Aygül Mahallesi’nde kardan dolayı kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında ilçe belediyeleriyle ortaklaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7/24 saat boyunca yurttaşların ulaşım güvenliği için çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, sürdürdüğü yol çalışması kapsamında ilçedeki Aygün Mahallesi Hartık ve Merga mezrasında kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kilometre, Alaca Mahallesi’nde ise 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlatıldı. Koçkar Mahallesi’nde de 25 kilometrelik yolun reglaj ve heyelan temizleme çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İHA

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