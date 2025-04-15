Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı
Adana yolu üzerinde seyir halindeyken Kahramanmaraş'ta alevlere teslim olan kamyon, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, trafikte seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay, Adana kara yolu üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyondan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç, yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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