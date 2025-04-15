Bolu'da Kaçak Silah Operasyonu: Cephanelik Gibi Ev!

Jandarmanın iki gün süren titiz çalışmasıyla Bolu'da 3 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Kaçak Silah Operasyonu: Cephanelik Gibi Ev!

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-11 Nisan tarihlerinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda adeta cephaneliği andıran bir manzarayla karşılaşıldı. Operasyon kapsamında 3 tabanca, 5 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 68 av tüfeği fişeği, bir kama bıçak ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Yasa dışı silah bulundurdukları belirlenen M.A. ve O.S. isimli şahıslar, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Kaçak Silah Operasyonu: Cephanelik Gibi Ev! - Resim : 1

Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliği için benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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