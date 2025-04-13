Ardahan'da Eve Operasyon! 3 Ruhsatsız Tabanca ile 109 Fişek Bulundu

Ardahan'ın Hanak ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında, tabanca fişeği bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Ardahan'da Eve Operasyon! 3 Ruhsatsız Tabanca ile 109 Fişek Bulundu

Ardahan'ın Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın evine operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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