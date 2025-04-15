Dumlu Yaylası'nda Zamanla Yarış: 4 Kişi Kar Esaretinden Kurtarıldı

Bayburt’un zorlu doğasında, Dumlu Yaylası’nda etkili olan kötü hava koşulları, dört yabancı uyruklu kişiyi hayati tehlikeyle baş başa bıraktı. Karla kaplı dağ yollarında araçları saplanarak mahsur kalan kişiler, soğukla ve belirsizlikle saatlerce mücadele etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte, bölgeye hızla AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu coğrafya ve ağır kış şartlarına rağmen, ekipler canla başla çalışarak koordineli bir operasyon yürüttü. Donma tehlikesi geçiren dört kişi, titiz bir kurtarma çalışmasıyla sağ salim yayladan çıkarıldı.

Mahsur kalanlar, jandarma ve AFAD ekipleri eşliğinde güvenli şekilde ilçe merkezine ulaştırıldı. Soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede ekiplerin özverili müdahalesi, olası bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA